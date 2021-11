Ricardinho termina carreira na selecção portuguesa

O jogador português deixa a equipa nacional pela porta grande, depois do Mundial conquistado há cerca de um mês.

O internacional português Ricardinho anunciou esta terça-feira o fim de uma carreira de 18 anos na selecção nacional de futsal, um mês após se ter sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao europeu conquistado em 2018.

“Hoje, vim aqui anunciar o final de um ciclo. Foi, sem dúvida, uma caminhada incrível, inesquecível. (...) Disse que o Mundial seria a minha última competição pela selecção, fosse qual fosse o desfecho. Felizmente, acho que termina da melhor maneira esta história. Com muita pena, vou dizer um ‘até já’ à selecção nacional, que é a decisão mais difícil que tomei na minha carreira”, afirmou o ala, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Ricardinho, de 36 anos, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), pelo portal Futsal Planet, contabilizou 187 jogos e 141 golos na equipa das “quinas”, pela qual se estreou em Junho de 2003, numa vitória sobre Andorra (8-4), em Tavira.

Natural de Gondomar, o ala despontou no Benfica e cumpre a quarta experiência fora de Portugal, ao serviço do campeão francês ACCS Paris, após também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, e em Espanha, pelo Inter Movistar.

Ricardinho venceu mais de 30 troféus colectivos, incluindo três edições da UEFA Futsal Cup, uma nas “águias” e duas nos madrilenos, e recebeu múltiplas distinções individuais, como as de melhor jogador nos Europeus de 2007 e 2018 e no Mundial de 2021.