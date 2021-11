Rafael Leão e a selecção: “Estou cá para ajudar”

O avançado Rafael Leão considera que as últimas duas partidas de qualificação para o Mundial 2022 de futebol, com República da Irlanda e Sérvia, são “duas finais para Portugal ganhar e terminar no primeiro lugar” do grupo A.

No dia que marcou o início da preparação para a dupla jornada diante de irlandeses e sérvios, o jogador dos italianos do AC Milan, de 22 anos, foi o porta-voz da equipa, em conferência de imprensa.

“Sabemos que a República da Irlanda é muito forte e competitiva, mas vamos entrar com vontade de ganhar. Respeitamos o adversário e sabemos que é muito importante vencer o primeiro jogo para ficarmos em primeiro do grupo”, observou o ponta-de-lança.

O avançado luso, que até ao momento soma duas internacionalizações “AA”, falou da experiência de actuar ao lado do sueco Zlatan Ibrahimovic, no AC Milan, e de Cristiano Ronaldo, na selecção, mas admitiu a preferência por jogar ao lado do compatriota.

“Acho que tive uma boa prestação pela selecção. Estou cá para ajudar, sou mais um para aprender com todos os que estão aqui. São dois jogadores que admiro muito, tento sempre aprender com eles. Fico mais contente por partilhar o campo com Cristiano, porque é um jogador que admiro muito”, confessou.

Por fim, foi questionado sobre a posição em que se sente mais confortável na frente de ataque, revelando que “não interessa se é na esquerda, direita ou a ponta-de-lança”, mostrando-se “disponível para ajudar” onde for necessário.