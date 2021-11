Terça, na TV: Iwo Jima por Eastwood, Jay Leno na estrada e a direita em debate

CINEMA

Pardais

TVCine Edition, 22h

Ari, de 16 anos, tem de deixar a cidade islandesa de Reiquejavique, onde vive há anos com a mãe, para se mudar para casa do pai e da avó, numa zona do interior do país. Essa mudança tão radical será difícil, sobretudo devido ao distanciamento que se criou entre ele e o pai ao longo do tempo em que viveram afastados. Um drama com assinatura do islandês Rúnar Rúnarsson (Volcano, Echo), com Rade Serbedzija, Ingvar Eggert Sigurðsson e Atli Oskar Fjalarsson nas personagens principais.

Cartas de Iwo Jima

Hollywood, 23h45

“Lado B” do díptico de Clint Eastwood sobre a batalha de Iwo Jima. Enquanto As Bandeiras dos Nossos Pais partia da icónica imagem de cinco marines a erguerem a bandeira dos EUA no Monte Suribachi, Cartas de Iwo Jima mergulha no lado dos soldados japoneses. Décadas depois, são desenterradas no local várias centenas de cartas que revelam facetas desconhecidas dos soldados mortos em combate. Os japoneses estavam cientes de que dificilmente sobreviveriam à batalha. Entre eles estavam um padeiro que só queria conhecer a filha recém-nascida, um campeão olímpico de hipismo, um jovem ex-agente da Polícia Militar, um militar que preferiria o suicídio à rendição e, a liderá-los, o general Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe). Em Iwo Jima morreram quase sete mil soldados norte-americanos e mais de 20 mil japoneses. Eastwood sentiu que a única forma de homenagear todos os que perderam a vida seria realizar dois filmes, pois um seria contar apenas metade da história. As Bandeiras dos Nossos Pais também é emitido hoje, no Hollywood, às 21h30.

Charlatão

RTP1, 00h01

Estreado, em 2020, no Festival de Cinema de Berlim, um filme biográfico sobre Jan Mikolášek, que se dedicou a curar todo o tipo de enfermidades, usando maioritariamente plantas medicinais, e que, por nunca ter tido formação em medicina e ser um homem de fé, foi perseguido pelo regime comunista do Governo checoslovaco. É dirigido por Agnieszka Holland (Mr. Jones - A Verdade da Mentira), segundo um argumento de Marek Epstein. O protagonismo está entregue aos actores Ivan Trojan (na vida adulta de Mikolášek) e Josef Trojan, seu filho (na juventude).

SÉRIES

Chicago Fire

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da décima temporada da série que segue os dramas profissionais e pessoais de uma corporação de bombeiros de Chicago. Esta leva de episódios (que incluirá o 200.º) começa no cliffhanger em que a anterior terminou: o perigoso resgate subaquático de vítimas de um naufrágio.

Anne Boleyn

HBO, streaming

Estreia. Ana Bolena, a segunda mulher de Henrique VIII de Inglaterra, é o foco desta mini-série de três episódios escrita por Eve Hedderwick Turner, com Jodie Turner-Smith no papel da monarca que esteve no trono entre 1533 e 1536, ano em que foi condenada por crimes de lesa-majestade e executada a mando do próprio marido.

DOCUMENTÁRIOS

As Invenções de Da Vinci

Odisseia, 18h25

Documentário dedicado ao génio do fascinante artista e inventor italiano que personificou o ideal renascentista. Desenvolve-se em duas partes: a primeira tem como tema Os transportes; a segunda, As máquinas. Ambas contam com peritos para analisar o potencial revolucionário das suas ideias, manifestado em dispositivos que se tornaram parte do dia-a-dia.

Jay Leno’s Garage

Blaze, 22h

Estreia, com episódio duplo. Conhecido como humorista e apresentador do The Tonight Show, Jay Leno é também um apaixonado por veículos motorizados. Nesta série, a sua paixão extravasa da garagem para a estrada, à qual se faz na companhia de outras celebridades – Charlie Sheen, Billy Joel, John Travolta, Matt Damon, Avril Lavigne, Matt LeBlanc, Danny Trejo, Elon Musk… – para descobrir e partilhar histórias de automóveis, sejam eles icónicos, raros ou até cómicos. Jay Leno’s Garage abre a Motor Week, uma semana à boleia da qual também podem ser vistos Ícones do Mundo Automóvel (hoje, às 23h24) e, nos próximos dias, novos episódios de Top Gear e Loucos por Carros.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h12

Directo. As eleições legislativas estão agendadas para 30 de Janeiro de 2022. Até ao final do ano, o PSD vai a votos, o Chega já foi, a Iniciativa Liberal reúne-se em convenção electiva, há congressos do PSD e do Chega. Só o CDS, ao que tudo indica, continuará como está até às eleições, ou seja, em convulsão. “Que alternativa de Governo à direita?” é a questão que, face a este cenário, se coloca no debate desta noite, conduzido pelo jornalista Carlos Daniel.