Morreu Dean Stockwell, um actor que viveu várias vezes

Dean Stockwell, que começou no cinema em 1945 e trabalhou até 2015, tendo sido nomeado para um Óscar de Melhor Actor Secundário pelo papel de mafioso em Viúva… Mas Não Muito (Married to the Mob, no original), de Jonathan Demme, em 1989, morreu este domingo, aos 85 anos, de causas naturais. Desde os tempos de estrela em criança até à sua vida adulta, tentou desistir da carreira de actor várias vezes (a primeira delas aos 16 anos), mas foi sempre voltando, com algumas dificuldades em conseguir trabalho pelo meio.