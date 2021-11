João Pinharanda assume direcção do MAAT depois de acordo da Fundação EDP com Serralves

É um “regresso a casa” de João Pinharanda, um dos veteranos da curadoria e da crítica de arte portuguesas, que vai assumir a partir de 2022 o cargo de director artístico do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), situado na zona de Belém, em Lisboa. Foi com estas palavras que Vera Pinto Pereira, presidente do conselho de administração da Fundação EDP, confirmou ao PÚBLICO que caberá ao até há pouco tempo adido cultural da Embaixada de Portugal em França substituir a italiana Beatrice Leanza.