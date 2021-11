Portugal sobe um lugar no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas

Portugal subiu uma posição no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas (CCPI 2022), para o 16.º lugar, estando no grupo de países com conseguiu uma classificação geral “alta”, no relatório anual da organização não-governamental de ambiente alemã Germanwatch e do NewClimate Institute, e que é publicado em conjunto com a Rede Internacional de Acção Climática (Climate Action International – CAN International). Mais uma vez, o pódio fica vazio, com aqueles organismos a considerar que nenhum dos 62 países analisados, e da União Europeia como um todo, está a aplicar medidas que os coloquem no caminho para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius no final do século.