Johan Rockström: “Glasgow tem de ser o momento em que todos os planos são aprovados”

Os dias estão a passar na cimeira do clima (COP26), em Glasgow, e os apelos para que os negociadores sejam capazes de chegar a resultados compatíveis com as metas do Acordo de Paris (de manter o aquecimento global bem abaixo dos dois graus Celsius e, se possível, no 1,5 graus) não param de se ouvir. À margem da entrega do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, esta manhã, na cimeira do clima, Johan Rockström, director do Instituto de Potsdam de Investigação sobre o Impacto Climático, foi mais uma delas. “Há muita coisa em risco. Glasgow tem de ser capaz de dar uma resposta, esta é a nossa última hipótese para conseguirmos manter o limite [do aquecimento global] nos 1,5 graus Celsius”, disse.