Alok Sharma: “Temos uma montanha para subir nos próximos dias”

Presidente da COP26 ainda acredita que será possível cumprir o calendário e apresentar as conclusões da cimeira do clima na sexta-feira, mas reconhece que ainda há muito trabalho pela frente.

Como se fosse preciso relembrar a importância do que está a ser discutido em Glasgow, na COP26, um novo relatório divulgado esta terça-feira veio revelar que, mesmo que se cumpram todas as metas para cortes de emissões das contribuições nacionais determinadas (NDC, na sigla inglesa) e todos os compromissos assumidos até agora na cimeira do clima, ainda vamos enfrentar, no final do século, um aumento de temperatura de 2,1 graus Celsius. E o cenário é pior se nos ficarmos apenas pelo cumprimento das metas definidas nos NDC para 2030. Aí, revelou esta terça-feira o Climate Action Tracker, estaremos a olhar para um cenário de aquecimento global na ordem de 2,4 graus. A continuar a acção actual, chegaremos a um aumento de temperatura de 2,7 graus.