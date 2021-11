“O problema das refeições escolares é o que elas custam”

Nas escolas dos Olivais em Lisboa, tal como nos estabelecimentos do resto do país, a comida era confeccionada nas cozinhas. Depois, passou a ser fornecida por empresas contratadas pelo Ministério da Educação ou pelas autarquias. Em 2017, com o acordo entre a Junta de Freguesia dos Olivais e a Agrobio — Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, a comida voltou a ser confeccionada nas cozinhas das escolas primárias e, sempre que possível, com produtos biológicos.