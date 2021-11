Cantinas escolares: retrato de um negócio de milhões

Quais são as maiores empresas?

O negócio de milhões está concentrado em menos de meia dúzia de grandes empresas. Os dados do portal da contratação pública mostram que entre o início do ano passado e final de Setembro deste ano foram assinados mais de quatro centenas de contratos de fornecimento de refeições escolares com um valor estimado de quase 200 milhões de euros. A esmagadora maioria (185 milhões) foi assinada com apenas cinco empresas que gerem refeitórios: a Uniself, a Gertal, a ICA, a Eurest e a Itau.