Ministério recebeu 3000 queixas sobre refeições escolares em cinco anos

Nos últimos cinco anos, o Ministério da Educação (ME) recebeu cerca de 3000 queixas relacionadas com as refeições escolares. O número foi transmitido ao PÚBLICO pelo ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues, que, contudo, não detalhou quantas reclamações foram recebidas em cada ano, pelo que não se consegue perceber se houve uma tendência crescente ou decrescente das queixas. A percepção de quem trabalha nas escolas é a de que a qualidade da alimentação melhorou. Ainda assim, dizem, há muita margem para fazer melhor.