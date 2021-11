Ministério chama sindicatos para discutir mudanças nas carreiras do ensino superior

Os sindicatos de professores do ensino superior vão reunir-se com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na próxima segunda-feira para discutir um novo regime de concursos internos nas universidades e politécnicos. A convocatória foi enviada na tarde desta segunda-feira, cinco dias depois de o diploma ter sido aprovado no Conselho de Ministros, o que apanhou “de surpresa” os representantes dos docentes.

A reunião da próxima semana visa “a negociação colectiva do projecto de decreto-lei que prevê a aprovação do regime de concursos internos de promoção a categorias intermédias e de topo das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de investigação científica”, avança o ministério, em comunicado.

Noutro comunicado, divulgado após a reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira, era anunciada a aprovação, na generalidade, do mesmo regime. O PÚBLICO contactou então o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, solicitando acesso ao conteúdo do diploma aprovado pelo Governo e pedindo mais informações sobre as medidas nele contidas. O gabinete do ministro Manuel Heitor informou que não poderia avançar mais dados além dos que constavam do comunicado saído do Conselho de Ministros.

O conteúdo do decreto-lei feira também não tinha sido recebido, até esta segunda-feira, nem pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior nem pela Federação Nacional de Professores (Fenprof). “Fomos apanhados de surpresa”, sintetizava André Carmo, dirigente da Fenprof , em declarações ao PÚBLICO na sexta-feira.

Agora, o ministério garante que “o processo de participação das estruturas sindicais segue os devidos procedimentos de negociação colectiva determinados na legislação aplicável”.

No mesmo comunicado, a tutela adianta que o decreto-lei vai seguir “as opções assumidas” no regime previsto no Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2019, que veio facilitar o acesso às categorias de topo das carreiras.

Actualmente, quando pretende promover um professor dos seus quadros, uma instituição de ensino superior corre sempre o “risco” de ter que admitir um candidato externo, isto porque tem sempre, à luz da lei, de abrir um concurso público. O que pode significar que a massa salarial aumenta de duas formas: porque o candidato interno mantém-se nos quadros, ainda que na mesma categoria, e o candidato externo tem que ser admitido, numa categoria superior.

“À semelhança desse regime experimental, este projecto visa a promoção de docentes e investigadores já integrados na carreira aos patamares seguintes, colmatando os largos anos de congelamento de acesso a essas categorias”, anuncia também o ministério.