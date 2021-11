Militares portugueses apanhados em rede de tráfico de droga, ouro e diamantes

A Polícia Judiciária tem curso esta segunda-feira uma megaoperação de combate ao tráfico de droga, ouro e diamantes, avançou a TVI e o PÚBLICO confirmou.

Sabe o PÚBLICO que estão também em causa suspeitas de branqueamento de capitais e que foram emitidos mais de 100 mandados de busca e detenção para pelo menos dez arguidos. Estão a ser realizadas buscas em Lisboa, Porto, Bragança e Vila Real. Um dos alvos das buscas será o regimento de Comandos, no quartel da Carregueira.

Os suspeitos são militares, comandos e ex-comandos. Suspeita-se que terão usado as missões portuguesas, ao abrigo da ONU, nomeadamente na República Centro Africana (RCA), para levar a cabo a actividade criminosa. Entre os suspeitos estarão também militares da GNR e agentes da PSP que participaram nestas missões.

Segundo a TVI, os militares transportavam daquele país em guerra, para a Europa, droga, ouro e diamantes a bordo de aviões militares cuja carga não é fiscalizada.

A investigação apurou que, por exemplo, no que diz respeito aos diamantes em bruto, estes eram transportados por via terrestre para Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica, onde são vendidos a preços milionários.

Para branquear o dinheiro, produto do crime, compravam bitcoins, uma moeda virtual transaccionada na Internet sem controlo das autoridades financeiras. Para ocultar o circuito do dinheiro recorriam a testas de ferro que deixavam usar as suas contas bancárias. Em troca chegavam a receber 50 por cento do valor.

Esta investigação começou em 2020 e pertence à Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ e está a ser acompanhada pelo juiz Carlos Alexandre.​