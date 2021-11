A beleza das pequenas coisas é o podcast do ano nos Prémios Podes

A terceira edição do Festival Podes, que neste ano decorreu num modelo misto motivado pela evolução da situação pandémica, contou com 16 horas de programação.

O podcast do jornal Expresso A Beleza das Pequenas Coisas foi escolhido pelo júri dos Prémios Podes como vencedor da categoria “podcast do ano”. O programa de entrevistas apresentado pelo jornalista Bernardo Mendonça venceu também o prémio da categoria de entrevista.

A cerimónia dos Prémios Podes decorreu neste domingo no auditório do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), em Lisboa, tendo premiado 13 podcasts distintos em 14 categorias. Na terceira edição da entrega de prémios aos melhores podcasts portugueses foram avaliados 272 programas diferentes, mostrando a vitalidade do sector em Portugal.

Vencedores dos Prémios Podes 2021 Categoria de Narrativa: Fumaça Categoria de Entrevista: A beleza das pequenas coisas Categoria de Humor: Separados de fresco Categoria de Lifestyle: Kológica Categoria de Política, Informação e Economia: Perguntar não ofende Categoria de Arte e Cultura: O poema ensina a cair Categoria de Lazer e Tempos Livres: Duas pessoas a conversar Categoria de Desporto: 1x1 by Hoopers ​Podcasts de Ciência, Tecnologia e Educação: O teu mal é sono Podcast de Questões Sociais: Pioneiro Podcast de Rádio: Fala com ela (Antena 1) Prémio Vozes: Dar Voz a EsQrever Prémio do PÚBLICO: Vamos tratar de vida

O júri que avaliou os vários conteúdos em competição neste ano foi composto por: Ana Isabel Reis, Bárbara Baldaia, Céu Mateus, Daniel Viana, Guilherme Fonseca, Joana Bértholo, Joana Martins, João Paulo Meneses, Jorge Félix Cardoso, Luís Bonixe, Manuel Cordeiro, Miguel Van der Kellen, sendo presidente do júri Paula Cordeiro.

A cerimónia deste domingo foi também gravada ao vivo pelo Canal Q, tendo emissão posterior assegurada.

A terceira edição do Festival Podes, que neste ano decorreu num modelo misto motivado pela evolução da situação pandémica, contou com 16 horas de programação. Durante a última semana em Lisboa e, pela primeira vez, no Porto ouviram-se episódios ao vivo, realizaram-se workshops, uma sessão de episódio comentado e painéis de discussão.

A entrega dos Prémios Podes culmina uma semana de programação dedicada aos podcasts, numa organização conjunta da Portcasts com o PÚBLICO. O PÚBLICO produz vários formatos dedicados para esta tecnologia e incentiva a produção através da Rede PÚBLICO.