Vem aí o “berbicacho” e as sondagens não nos podem salvar

As duas primeiras sondagens sobre intenção de voto feitas depois do chumbo do Orçamento do Estado foram publicadas na sexta-feira e as pistas que deixam vão no mesmo sentido: não se prevê uma mudança radical na geometria dos votos. A maioria sociológica do país continua virada para o lado esquerdo (pouco acima de 50%), mas nenhum partido convence os portugueses a dar-lhe uma maioria absoluta. Aliás, comparando com os resultados de 2015, PS, Bloco, PCP e PEV estão exactamente na mesma, mas se a comparação for com 2019 há uma erosão a registar. A direita, pelo contrário, está a recuperar à custa dos partidos mais recentes (Chega e IL) — enquanto os tradicionais (PSD e CDS) mostram desgaste.