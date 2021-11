Rangel volta a ganhar o conselho nacional do PSD. Conseguirá o mesmo com a liderança do partido?

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu que as eleições directas fossem abertas a todos os militantes activos sem quotas pagas, mas a proposta esbarrou nos apoiantes de Paulo Rangel no Conselho Nacional deste sábado. Só a data do congresso, entre os dias 17 e 19 de Dezembro, foi consensual e acabou por ser aprovada. Neste P24 ouvimos a jornalista Sofia Rodrigues.

