Rangel não liga a sondagens e diz que directas são “embalo” para as legislativas

Sem dar importância às sondagens que colocam Rui Rio à frente na disputa pela liderança do PSD, Paulo Rangel defendeu na tarde desta segunda-feira, no Funchal, que o partido deve aproveitar o “embalo” das eleições internas para as legislativas.

“Vamos ter eleições legislativas no dia 30 de Janeiro, e o que se trata agora não é uma campanha dentro do PSD, mas uma escolha de quem será o candidato a primeiro-ministro para defrontar António Costa”, disse aos jornalistas à entrada para um encontro com o presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que é também líder do PSD local.

“Este Governo [o da República] tem prejudicado tanto os interesses da Madeira e dos madeirenses”, continuou, dizendo que a viagem ao arquipélago, onde vai ficar dois dias, serve para “convencer” os militantes do PSD/Madeira, a fazer uma “muito importante” mudança na liderança do partido, para que seja possível “transformar” Portugal.

Acompanhado de Rui Abreu, antigo secretário-geral do PSD/Madeira, que é o mandatário regional da candidatura, Rangel não ouviu um apoio oficial das cúpulas dos social-democratas madeirenses. Albuquerque explicou que para evitar divisões no partido, não vai manifestar preferência por qualquer candidatura. Posição que será adoptada pelo actual secretário-geral e também pelo líder parlamentar na assembleia madeirense, mas que não abrange Alberto João Jardim.

O histórico social-democrata, agora militante de base, está ao lado de Rui Rio, e olha para Rangel como uma tentativa de regresso do “passismo” ao partido. O candidato à liderança do PSD rejeita essa ideia.

“O dr Alberto João Jardim tem toda a liberdade para dizer o que quer. É um homem livre, mas estamos em 2021, não estamos em 2011 ou em 2015. Os desafios que se põem hoje são desafios totalmente diferentes, e as repostas do passado não podem ser as repostas para os problemas de agora”, disse desvalorizando, mais uma vez, o calendário eleitoral dos próximos meses.

“É um tempo exigente, mas estamos preparados”, afirmou. “O PSD é um partido que está vocacionado para ter maiorias e para ir a eleições, tem que estar sempre preparado, e depois sinceramente eu também tenho uma larguíssima experiência nacional e internacional”, ressalvou, dizendo-se motivado independentemente das sondagens. “As sondagens são apenas um instrumento e como sabe os universos são universos muito diferentes. A verdadeira sondagem é no dia 27, e não há que dar mais importância do que elas têm”, respondeu aos jornalistas.

No final do encontro com Miguel Albuquerque, Rangel prometeu, caso seja eleito primeiro-ministro, um novo relacionamento com as regiões autónomas que passará, em primeiro lugar, pelo cumprimento do que foi assumido pelo Estado. No caso da Madeira, é o co-financiamento da construção do novo hospital, o subsídio de mobilidade aérea e, admite, a criação de um sistema fiscal próprio.

“Se há matéria na qual podemos fazer alguma evolução progressiva nas autonomias, e isto vale tanto para a Madeira como para os Açores, é em matéria fiscal”, disse, criticando a forma como o Governo lidou com a TAP. Primeiro revertendo a privatização, e depois na forma como desenhou o plano de reestruturação para a companhia. “As empresas portuguesas, todas juntas, não recebem o que já recebeu a TAP”, contabilizou, sem se comprometer quanto ao futuro da transportadora aérea. “Primeiro, é preciso saber o que Bruxelas vai decidir, mas uma coisa garanto: não tinha cometido os erros que este Governo cometeu.”

Nesta visita à Madeira, acompanhado por Miguel Pinto de Luz, Paulo Rangel tem prevista uma série de encontros com militantes, estando o principal, no Funchal, marcado para esta tarde.