Marcelo diz que investigação não “atinge minimamente o prestígio das Forças Armadas”

O envolvimento de tropas portugueses na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (Minusca) data de Janeiro de 2017, com o envio de uma missão de comandos para aquele país. Deste modo, Portugal respondia ao apelo da ONU de 15 de Setembro de 2014, depois de a República Centro-Africana ter mergulhado no caos um ano antes, quando grupos armados depuseram o Presidente François Bozizé, o que levou a uma guerra civil no segundo país mais pobre do mundo.

O actual contingente português da Minusca é composto por 180 militares, a maioria do 1.º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Portugal tem ainda mais 20 militares na República Centro-Africana, integrados na missão de treino da União Europeia (EUTM-RCA), ao abrigo das denominadas Forças Nacionais Destacadas (FND) que, este ano, envolveram 1435 militares em vários cenários. Além daquele país africano e do Mali, constam da lista também o Iraque e o Afeganistão, sendo que esta última missão foi encerrada em Abril último, depois de as tropas internacionais terem abandonado o país na sequência do acordo dos Estados Unidos com os talibans.

Em 2019, o soldado comando de origem guineense Aliu Camará perdeu os membros inferiores na sequência de um acidente de viação durante uma operação logística, tornando-se um símbolo da acção das FND num contexto muito difícil. Os pais de Aliu foram apoiados a nível de alojamento e transporte durante o internamento do filho, sendo que foi também agilizado o processo legalização de um familiar próximo do militar.

Pelo menos por seis vezes, os militares portugueses que integram a Minusca, envolveram-se em combates com alguns dos grupos armados que se multiplicam num país onde o Governo controla apenas um quinto do território, na região circundante da capital. O resto da RCA é dominado por cerca de uma dezena e meia de milícias.

A tensão entre o Governo local e a ONU aumentou depois de a Minusca ter apelado às autoridades para deixarem de contar com o grupo Wagner, que integra sobretudo mercenários ex-militares russos e que assegura a segurança do actual Presidente Faustin Archange Touadera. Aliás, as Nações Unidas impuseram um embargo de armas à República Centro-Africana devido à presença dos mercenários. Nuno Ribeiro