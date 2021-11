Que livros levam os activistas pelo clima na mala para Glasgow?

Andreia Galvão, Portugal

“Um livro que narra de forma muito incisiva como o modo de exploração e acumulação do sistema socioeconómico actual é incompatível com um projecto que pretenda colocar a justiça climática mas, principalmente, a vida no centro. Explora como 200 anos de produtivismo levaram o planeta ao limite, impondo-se uma redução drástica das emissões carbónicas e uma subversão radical da lógica que rege as nossas vidas. Bom para fundamentar a nossa luta.”

Foto 20 anos, estudante de Ciências da Comunicação na FCSH de Lisboa; activista

O impossível capitalismo verde Autoria: Daniel Tanuro





Emiliana Rickenmann, Colômbia

“Acho que a ligação entre o feminismo e a crise climática é muito importante, uma vez que as mulheres são mais afectadas pelas consequências da crise climática. Não podemos alcançar justiça climática sem justiça de género!”

Foto Activista @fridaysforfuturebogota e @latinasforclimate Valentina Pradafl/ via @emilianarickenmann

Claves ecofeministas: Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales Autoria: Alicia H. Puleo​

Língua: espanhol

Ano lançamento: 2019

Line Niedeggen, Alemanha

“Ainda não o tenho, mas estou super ansiosa para ler o livro de Vanessa Nakates [activista ugandense e capa da revista Time]”, disse a activista alemã Line, cuja inspiração para se juntar ao movimento Fridays for Future vem dos activistas Mapa, sigla para Most Affected People and Areas, que representa os movimentos de pessoas e áreas mais afectadas pelas alterações climáticas.

Foto activista @fridaysforfuture.de Bruneau via @lineniedeggen

A Bigger Picture: My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis Autoria: Vanessa Nakate

Data de lançamento: 2021



Corpo Casa Autoria: Rupi Kaur

Género: Poesia

What White People Can Do Next Autoria: Emma Dabiri

Ano de lançamento: 2021



Abel Rodrigues, Portugal

Lê-se na apresentação do livro: “Desde o seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte, em 1987, quando pintou o rosto com a tinta preta do jenipapo para protestar contra o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak destaca-se como um dos mais originais e importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais urgente do que nunca. Ideias para adiar o fim do mundo é uma adaptação de duas conferências e uma entrevista realizadas em Portugal, entre 2017 e 2019.”