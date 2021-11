Jovem americana escapa de sequestro graças a gesto que aprendeu no TikTok

Graças ao gesto de pedido de ajuda que aprendeu no TikTok, uma adolescente norte-americana acaba de ser resgatada. Signal for help foi criado para que pessoas possam pedir ajuda discretamente.

Dois dias depois de ter sido dada como desaparecida no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma jovem de 16 anos foi salva, dia 4 de Novembro, pelas autoridades do Kentucky graças ao sinal de ajuda que tinha aprendido na rede social TikTok.

O gesto da adolescente, criado pela Canadian Women’s Foundation, chamou a atenção de um motorista que circulava na mesma auto-estrada.

O motorista reconheceu o sinal e imediatamente contactou as autoridades locais, mencionando que a jovem “parecia estar em perigo” e conduzida por um homem mais velho, disseram as autoridades num comunicado partilhado no Facebook.

Foto Canadian Women’s Foundation

Graças ao sinal, o carro foi interceptado e a jovem foi resgatada depois de ter atravessado vários estados norte-americanos em dois dias. O raptor ficou detido.

O sinal, criado pela Canadian Women’s Foundation, permite que uma pessoa que esteja a passar por uma situação de perigo ou de violência doméstica possa, discretamente, pedir ajuda: basta mostrar a palma da mão com o polegar dobrado e depois dobrar os restantes dedos, apertando o polegar. Deste modo, a adolescente pôde pedir ajudar sem chamar a atenção do raptor.

“As medidas de isolamento social exigidas pela pandemia covid-19 estão a tornar mais difícil a procura de ajuda com segurança por parte daqueles que estão sob risco de abuso ou violência. Signal for help [Sinal de ajuda] é um sinal simples com uma mão que se pode usar numa chamada de vídeo. Pode ajudar uma pessoa a mostrar silenciosamente que precisa de ajuda e que deseja que alguém verifique a sua segurança”, pode ler-se no site da fundação.

Texto editado por Amanda Ribeiro