Câmara de Monção tem 30 bolsas para estudantes do ensino superior

A Câmara Municipal de Monção vai atribuir 30 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do concelho. De acordo com a nota de imprensa divulgada pela autarquia, esta medida visa garantir a “igualdade de oportunidades” e “apoiar agregados familiares com maiores dificuldades económicas”. Ao todo, o município destina cerca de 65.800 euros às bolsas. As candidaturas decorrem até 30 de Novembro.

Para concorrerem, os candidatos têm de residir no concelho de Monção “há pelo menos cinco anos”, frequentar uma licenciatura em instituições de ensino superior, possuir um rendimento per capita do agregado familiar “igual ou inferior a 50% da retribuição mínima mensal garantida” e solicitar a atribuição da bolsa junto da instituição de ensino superior. Para além disso, só pode candidatar-se quem não for titular de um grau académico superior ao oferecido pela bolsa. Segundo o regulamento, também é necessário ter aproveitamento escolar no ano lectivo anterior.

Para a candidatura aos “Incentivos à Formação de Quadros Médios e Superiores – João Verde”, existe um formulário próprio que deve ser preenchido. Este e outros documentos deverão ser entregues no Balcão Único do município.