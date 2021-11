Post truth: Quando a ficção se torna realidade

O termo post-truth associa-se a uma realidade em que os factos são encarados como irrelevantes ou menos importantes que as crenças pessoais e as opiniões e onde os apelos emocionais são utilizados para influenciar a opinião pública. Em 2016 o Oxford Dictionary considerou esta a palavra do ano! Lee McIntyre é autor do livro Post-truth onde descreve este fenómeno. Vários exemplos que comprovam que entrámos numa era onde os factos são encarados como irrelevantes, são dados no seu livro, onde os mais abundantes dizem respeito à era Trump que de certa forma representa o apogeu desta ficção. O crescimento deste fenómeno está inevitavelmente ligado aos avanços tecnológicos e ao perigoso facto de que atualmente cada um dos sete biliões de habitantes do planeta (ou a sua percentagem com acesso à internet) pode ser um produtor de conteúdos que podem ser colocados em circulação nos social media sem qualquer filtro e de forma imediata. Num contexto destes, o 1984 de George Orwell começa a parecer uma historiazinha para crianças.