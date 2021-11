À espera de Lindner e das novas regras orçamentais europeias

É altamente provável que as regras orçamentais europeias sejam relaxadas quanto baste, com ou sem Christian Lindner…

As negociações para a formação do novo Governo “Semáforo” – vermelho (SPD), amarelo (FDP) e verde (Bündnis 90/Die Grünen) –, de que resultou, em 15 de Outubro, um paper de negociações exploratórias de 12 páginas, levaram, desde então, a uma discussão acesa sobre a escolha do próximo ministro das finanças da Alemanha e sobre o regresso das regras orçamentais europeias a partir de 2023.