Provincianos e vingativos

Um bando de provincianos governa Portugal e faz as suas leis. O chumbo da transferência dos tribunais Constitucional e Administrativo para Coimbra é exemplar. Por que razão são incapazes de apresentar as verdadeiras razões e se servem de sofismas? E por que razão são incapazes duma descentralização administrativa coerente e desprezam o todo nacional? O Governo trabalha a partir de Lisboa e para Lisboa, tornando a cidade cada vez mais endogâmica e autofágica. Talvez por isso, enquanto devora o país ela vai sendo devorada pelos subúrbios.

Ou será vingança pela perda da autarquia de Coimbra? Claro, como iriam eles perder esta oportunidade de se vingarem? Mas a razão provinciana será mais forte ainda, visto que também perderam Lisboa, e com mais estrondo. Deviam portanto vingar-se da nova autarquia lisboeta transferindo esses tribunais para Coimbra, como tinham prometido. Mas, isso, nunca farão porque iriam parecer provincianos.

João Boavida

Coimbra

Não têm mais nada com que se entreter?

Com tantos problemas que o país tem, nomeadamente a crise política que atravessamos, esta gente não tem mais nada com que se entreter? Qual a razão concreta da insistência da mudança para Coimbra do Tribunal Constitucional? Funcionará melhor lá? Em que aspecto prático? Razões históricas? Deixem a História descansada e tratem do presente que bem precisado está. Há um aspecto hoje em dia que pouco interessa à sociedade em geral. O ser humano no seu todo. Já lhes passou pela cabeça os prejuízos de vária ordem, habitação, escola dos filhos, seja qual for o grau de ensino, assistência a familiares sós, a afectividade, a convivência, em pessoa, com amigos/as cimentada durante anos?

Apesar do auxílio das novas tecnologias só o ser humano possui sentimentos e emoções, tão necessários para o relacionamento de todos/as nós. Senhores e senhoras políticos/as, expliquem ao povo qual a verdadeira razão para tal pretensão. Sejam práticos e humanos e deixem a política e as intrigas na algibeira.

Carlos Augusto da Rosa Leal

Lisboa

Organizem-se!

Depois da “bomba atómica”, possivelmente mais desejada do que se admite, é urgente que as feridas partidárias, agravadas pelos estilhaços recentes, cicatrizem rapidamente para que a próxima batalha se processe nas melhores condições possíveis.

Depois de seis anos de políticas aos ziguezagues, com medidas ineficientes que nos atiraram mais para o fim da Europa em termos económicos, com uma oposição inicialmente colaborante e depois incompreensível e uma pandemia cujos efeitos vão continuar a sentir-se por longo tempo, é urgente que os partidos de direita se reestruturem de forma séria e consequente, formando eventualmente coligações.

Já basta de discursos estridentes e arrogantes a que o cidadão assiste perplexo e desanimado e que esvazia os partidos dos seus melhores quadros. É urgente que o próximo líder do PSD se apresente como um candidato credível, sério, sereno, com um programa prioritário de reformas e desburocratização na justiça e na economia, sem as quais nada poderá evoluir. Escolham pessoas sérias e com bom senso, falem menos e façam mais!

Quem apresentar o programa mais sensato e verdadeiramente reformista ganhará as eleições. Os portugueses saberão ver para lá das promessas enganadoras. Organizem-se! E a abstenção diminuirá.

Isabel Ribeiro

Lisboa

Arrogância e prepotência no CDS

Francisco Rodrigues dos Santos saiu melhor do que a encomenda. Ao acusar de “terrorismo político” os que no CDS não pensam como ele está a mostrar o pior que a política pode ter: a arrogância e a prepotência. Este é o líder que os militantes escolheram para dirigir o partido fundado por Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa e Basílio Horta.

Contudo, a deserção da militância partidária por alguns dos seus mais conhecidos militantes não é o caminho. Como é comum dizer-se, “sem luta perde-se sempre”. Os que desertam do CDS fazem-me lembrar José Saramago, que em democracia optou, em 1993, por viver em Espanha, descontente com o XII Governo Constitucional liderado por Cavaco Silva.

Ademar Costa

Póvoa de Varzim