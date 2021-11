Vacinas covid: quem são os negociadores secretos da UE com a indústria farmacêutica?

A ligação entre os negociadores, nomeados pelos Estados, e a indústria farmacêutica que estabelece o preço das doses das vacinas é um tema difícil de escrutinar. Desde logo porque a União Europeia (UE) se recusa a divulgar a lista de sete pessoas que formam a Equipa Conjunta de Negociação que trabalha directamente com as multinacionais. Os membros deste grupo mais pequeno de negociadores foram nomeados pelos governos de Espanha, França, Suécia, Alemanha, Holanda, Itália e Polónia. Os seus representantes são frequentemente o principal ponto de contacto para os produtores de vacinas, com Sandra Gallina, a directora-geral da UE para a saúde.