Pandora Papers: antigo líder do PP catalão afastado da presidência da Câmara de Badalona

Xavier García Albiol insiste que não fez nada ilegal e promete regressar, nas eleições de 2023. É a primeira figura política espanhola a cair por causa da investigação do consórcio de jornalistas.

Cinco partidos da oposição uniram-se para votar a moção de censura que afastou esta segunda-feira Xavier García Albiol, do Partido Popular, da presidência da autarquia catalã de Badalona. Albiol, antigo presidente do Partido Popular na Catalunha, torna-se assim a primeira figura política espanhola a sofrer as consequências das revelações dos Pandora Papers, uma investigação de um consórcio de jornalistas que expôs a riqueza oculta de inúmeras figuras que faziam ou fazem negócios através de paraísos fiscais e empresas offshore.