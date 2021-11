À margem das negociações, milhões são prometidos para a adaptação, mas não chega

Na entrada da segunda e última semana da COP26, em Glasgow, voltou a ouvir-se falar em milhões – muitos milhões – para a política climática, em concreto, para a adaptação. Mas, as negociações sobre o financiamento ainda continuam, assim como todos os itens que estão em cima da mesa nesta cimeira do clima. E com o presidente da COP26, Alok Sharma, a pressionar as partes para que cumpram o calendário estabelecido, chegando a uma solução até sexta-feira (o que seria uma novidade, em relação aos últimos anos), o mais provável é que a actividade avassaladora que se sente no local venha a aumentar. E o resultado final continua incerto.