Há mais de 800 novos furos de petróleo e gás planeados até ao final de 2022, denuncia Acordo de Glasgow

Enquanto a comunidade científica garante que é preciso acabar com o uso de combustíveis fósseis se queremos travar o aquecimento global e na COP26 se assumem compromissos para tentar travar esse uso, há 184 novos furos de gás ou petróleo prontos a funcionar até ao final deste ano e mais de 800 planeados até ao final de 2022. A denúncia está num relatório das instituições e movimentos que constituem o Acordo de Glasgow, e que foi divulgado esta segunda-feira à margem da cimeira do clima.

Os elementos do Acordo de Glasgow explicam que a informação que agora divulgam lhes foi enviada anonimamente, mas que verificaram os dados e os consideraram fiáveis, usando-os agora como prova do que dizem ser “a extrema hipocrisia dos governos e das companhias de gás e petróleo envolvidas nas negociações do clima na COP26”. E admitem mesmo que, apesar dos furos citados na lista serem reais, podem não corresponder à totalidade, podendo ser, de facto, uma sub-estimativa da realidade.

Segundo o relatório, a que o PÚBLICO teve acesso, pelo menos 76 países planeiam abrir pelo menos 816 furos de gás e petróleo em 2021 e 2022. A China, só este ano, já completou a abertura de 36, enquanto a Rússia e a Austrália planeiam perfurar cerca de 80 até ao final do próximo ano. O documento refere que os países com mais projectos destes (Austrália, Rússia, México, Indonésia, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Brasil e Myanmar) planeiam mais de 500 furos até ao final do próximo ano.

Olhando para as companhias envolvidas, o Acordo de Glasgow conclui que as maiores produtoras serão a ENI, Petronas, Shell, Equinor, Total, Pemex, PTTEP, BP, Pertamina, Chevron, Neptune e Exxon Mobil. A maior parte dos furos deverá ser aberto na Ásia (194), América Latina (166), Europa (142), Australasia (96), Rússia (80), América do Norte (66), África (57) e Médio Oriente (11).

Só os furos concluídos este ano representam um investimento global de 3,1 mil milhões de dólares, refere-se no relatório. O documento indica ainda que a maior parte dos novos furos de gás e petróleo, para estes dois anos são offshore (468), dois dos quais abaixo dos 3400 metros, e que, a concretizarem-se, serão os mais profundos de sempre. Além disso, há 67 projectos para avançar acima do Círculo Polar Árctico, 51 dos quais da Rússia, 11 dos Estados Unidos e 5 da Noruega.

Os membros do Acordo de Glasgow consideram que os dados que constam do relatório são a prova do que dizem ser o “negacionismo climático da maioria dos governos envolvidos nas discussões de alto nível sobre as alterações climáticas”. “Não estamos a falar de falhar os cortes de emissões necessários, mas em aumentar activamente o seu nível actual. Esta é a realidade em pelo menos 76 países”, escrevem.

E continuar a querer explorar os combustíveis fósseis nesta altura, defendem, é “criminoso”. Convictos que não serão os governos a travar estes planos, os elementos do Acordo de Glasgow apelam à intervenção da sociedade civil, dos movimentos sociais e da justiça climática para fazerem campanha contra estes projectos, “bloqueando-os e travando-os”.

Na semana passada foi anunciado na COP26 um conjunto de compromissos relacionados com a redução de investimentos em combustíveis fósseis, anunciando-se mesmo que eles marcariam o “fim do carvão”. Entre os compromissos assumidos estava o de um conjunto de países (incluindo os Estados Unidos, o Canadá e, já esta segunda-feira, os Países Baixos também se juntaram a este compromisso) e instituições financeiras que afirmaram que, até ao final de 2022 deixariam de financiar investimentos internacionais de combustíveis fósseis, quando estivessem em causa “projectos ininterruptos do sector da energia fóssil”. Nem a Austrália, Rússia ou a China assinaram este compromisso.