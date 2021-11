Governo brasileiro desvia recursos destinados à fiscalização laboral

O Governo federal brasileiro tem rejeitado recursos provenientes de indemnizações no âmbito de operações de fiscalização laboral, que habitualmente seriam usados para reforçar as equipas de inspecção, e está a canalizá-los para outros organismos, revela a Folha de S.Paulo. A orientação pode pôr em causa os processos de inspecção de potenciais abusos sobre trabalhadores.

Quando é recebida uma denúncia de infracção dos direitos laborais numa empresa, o Ministério Público do Trabalho costuma negociar um acordo com os proprietários da empresa para que sejam pagas indemnizações, geralmente pela cedência de veículos ou outros equipamentos, que são usados pelas equipas de inspecção.

As dificuldades orçamentais enfrentadas pelos órgãos de fiscalização nos últimos anos fizeram deste tipo de acordos uma rara ocasião de investimento para estas equipas. Os equipamentos são usados para as operações de fiscalização de casos de trabalho escravo, por exemplo, que implicam grandes deslocações a localidades remotas, e que é um dos principais focos de actuação da justiça laboral brasileira.

A Folha cita um ofício do Ministério do Trabalho – que se manteve na dependência do Ministério da Economia até Julho – de 27 de Outubro em que é comunicada a “impossibilidade de recebimento de bens patrimoniais ou recursos financeiros” com origem nestes acordos ou na cobrança de multas a empresas acusadas de violação dos direitos laborais. O incumprimento desta orientação pode dar azo a um processo disciplinar contra os funcionários responsáveis.

Em alternativa, o Ministério prevê a canalização destes recursos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Em alguns casos, o Ministério Público tem apresentado recursos para evitar o desvio dos recursos, tendo sido bem-sucedido pelo menos num caso, em Minas Gerais. No entanto, o Governo federal recorreu da decisão que pode vir a ser revertida.