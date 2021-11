PS Porto estranha desvinculação de vereadora Catarina Santos Cunha

O PS Porto lamentou na manhã desta segunda-feira a desvinculação da vereadora Catarina Santos Cunha da bancada socialista, manifestando “surpresa e estranheza” com a atitude. “Não houve qualquer diálogo prévio que antecipasse esta decisão, nem tão pouco que a justifique: não existiram quaisquer divergências que sustentem esta decisão, e que por isso, não são enunciadas no comunicado [enviado este domingo à Agência Lusa].”

Na reunião de câmara desta manhã, a vereadora foi a primeira a pedir a palavra, antes da ordem do dia, para comunicar a sua decisão ao hemiciclo: “A partir de hoje deixo de ser vereadora do PS”, comunicou, ao lado dos dois vereadores eleitos pelo PS, Tiago Barbosa Ribeiro e Rosário Gâmboa.

Numa curta declaração, Catarina Santos Cunha pediu a Rui Moreira que lhe fossem atribuídos os meios previstos na lei para uma vereadora independente e sublinhou que iria continuar no cargo: “Continuarei a lutar muito pelo Porto e só pelo Porto.”

“O processo de decisão de todos os sentidos de voto é feito de forma participada por todos os eleitos. Não há exclusão de nenhum eleito de nenhum órgão. As decisões resultam desse diálogo, do património de posições do PS no Porto e do programa que apresentámos a eleições”, diz o PS Porto em comunicado.

Recordando que até ao momento houve apenas uma reunião de vereação, os socialistas dizem estranhar a referência “a uma oposição ‘do contra’, quando o PS até agora não votou contra nenhuma proposta” e ainda “outras considerações que não têm qualquer adesão à realidade nem ao histórico da sua participação nas reuniões camarárias”.

Catarina Santos Cunha argumenta no seu comunicado que a sua saída prende-se com o modo como Tiago Barbosa Ribeiro “tem liderado a oposição na câmara”. “Não quero permanecer como um peão ao serviço das decisões de voto avulsas do partido ou das ambições nacionais de um líder político, quero somente trabalhar na defesa e na exigência de um Porto melhor”, concluiu.