Incómodos da movida revoltam moradores. Câmara do Porto vai rever regulamento

Foi há já uma década que Paula Amorim foi pela primeira vez à Câmara do Porto para relatar como a movida virava do avesso a vida dos moradores. Do abaixo-assinado subscrito por vários moradores e entregue a Rui Rio em 2011 diz não ter colhido nenhum fruto. De tal maneira que esta segunda-feira repetiu a visita aos Paços do Concelho para, durante a reunião camarária, exigir uma solução. Desta vez a Rui Moreira. “Aqui há Porto, mas também há moradores”, contestou, fazendo um trocadilho com o slogan da campanha autárquica do movimento independente e deixando um aviso: “Da próxima não venho para reuniões, venho acampar para a porta da câmara.”

O problema havia sido levantado umas horas antes, também durante a reunião, pela vereadora Ilda Figueiredo, que neste sábado visitou a zona dos Leões, Cordoaria e Galerias para ouvir os moradores e comerciantes. “Temos de olhar melhor para esta zona, no sentido de proteger os nossos moradores, para não sentirem que estão a mais na cidade”, pediu ao executivo, falando de problemas relacionados com o excesso de ruído, horários de bares e discotecas ou esplanadas na rua.

A vereadora comunista viu Rui Moreira admitir a existência de um problema de difícil resolução, que foi agravado por causa da pandemia e dos seus constrangimentos. “Aquilo que anteriormente se passava dentro de espaços que trabalhavam connosco em grande colaboração, a maioria desenvolvendo a sua actividade sem causar perturbação, passou-se para o exterior. Passamos a ter o botellón”, declarou.

A Câmara do Porto está neste momento a rever o regulamento da movida e promete apresentá-lo “muito brevemente”, garantiu o vereador Ricardo Valente, admitindo que os problemas existem, embora sejam “pontuais”. “Não é generalizado”, afirmou.

Desde que as restrições impostas pela pandemia, que levaram ao encerramento de estabelecimentos nocturnos, foram suspensas, o “gabinete da movida” da Câmara do Porto tem feito reuniões com associações representativas do sector, contou Ricardo Valente. A autarquia está a ponderar um “conjunto de medidas que compaginem aquilo que é a vivência da cidade com o usufruto da cidade do ponto de vista da noite”, adiantou.

Ainda este domingo, Rui Moreira juntou-se à Polícia Municipal para revelar, numa conferência de imprensa, a apreensão, nos últimos cinco fins-de-semana, de 35 colunas de som portáteis, por violarem a lei do ruído. Os incómodos relatados por moradores são vários e o autarca garante já ter alertado a PSP para a necessidade de um “controlo mais apertado”.

Garantindo que o regulamento será revisto – “parece-nos que ele é demasiado estático e precisa de ser mais variável” -, Rui Moreira disse ter em mãos um “problema muito grande”: o consumo de bebidas alcoólicas acontece nas ruas, alimentado por vendas ao postigo e em lojas de conveniência. E mesmo os menores, impedidos de comprar em bares, consomem ao ar livre depois de comprarem bebidas em supermercados ou outros locais.

Sublinhando que o problema da movida “já existia antes da pandemia”, o vereador Sérgio Aires quis discutir as “causas” que levam a essas compras e ao consumo na rua. “Restrições e proibições” não chegam, alertou, defendendo que o modelo de cidade e a forma como ela é gerida, nomeadamente na política para o turismo, deve ser chamado a esta equação.

Moradora na Cordoaria há 62 anos, Sara Gonçalves ouve ruído há 12 e está em ponto de desespero. “Sinto-me muito triste”, relatou aos vereadores durante a reunião. Mesmo depois de ter colocado vidros duplos em casa, a moradora diz ser impossível descansar e relatou a sua luta para ver o problema resolvido. Contactos com a Polícia Municipal e a PSP, vídeos feitos como prova, contacto directo com os infractores: nada tem atenuado a situação. No coreto em frente à sua casa, há todas as noites colunas a tocar música bem alto, gente a falar, sexo ao vivo, venda de droga. E diversos bares da zona funcionam de forma ilegal, para lá das duas da manhã.

“Quero o meu descanso em casa e tenho o meu direito a ele”, reivindicou a moradora Paula Amorim, pedindo “fiscalização permanente” e uma mudança de horários dos estabelecimentos daquela zona. “Estas casas teriam de ser fechadas às 21h, pediu. “A cidade não pode ser isto.”