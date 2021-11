George Clooney exorta os media para não publicarem fotografias dos filhos

O actor, produtor e realizador George Clooney, que tem gémeos de quatro anos com a advogada de direitos humanos Amal Clooney, dirigiu uma carta aberta aos meios de comunicação social, assumindo que o casal aceita “muitas vezes fotografias intrusivas”, considerando que estas fazem parte do preço que tem de pagar por ser uma celebridade. No entanto, ressalva: “Os nossos filhos não assumiram tal compromisso.”

Clooney, de 60 anos, explica ainda que a profissão da mulher, que envolve trabalhar contra grupos extremistas, significa que o casal tem de tomar precauções para manter a família em segurança. “Não é um perigo paranóico, mas questões do mundo real, com consequências reais”, frisou a estrela da saga Ocean's.

Amal Clooney é uma conceituada advogada, especialista em direitos humanos e direito internacional, e o seu trabalho inclui representar vítimas de atrocidades no Iraque, pessoas que lutam pela liberdade de expressão no Egipto ou trabalhar com as Nações Unidas em inquéritos sobre a guerra civil na Síria.

“Não podemos proteger os nossos filhos se alguma publicação lhes puser a cara na capa”, observa o actor, acrescentando que os pais também não partilham a imagem das crianças: “Nunca vendemos uma fotografia dos nossos filhos, não estamos nas redes sociais e nunca publicamos fotografias porque fazê-lo colocaria as suas vidas em perigo.”

A carta de George Clooney, dirigida ao “Daily Mail e outras publicações”, é uma reacção à publicação daquele jornal de imagens do bebé de um ano da actriz Billie Lourd, que acabaram por ser retiradas.​