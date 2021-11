Pela consciencialização das doenças masculinas, os bigodes saíram à rua de Lamborghini

Quando o cancro da próstata é detectado precocemente a possibilidade de cura ronda os 85%. No entanto, os números não reflectem este dado: em 2020, de acordo com a Globocan, foram diagnosticados 6759 casos em Portugal e registados 1917 óbitos. Uma das razões para a elevada mortalidade do cancro da próstata está relacionada com o facto de este ser detectado muito tarde, com muitos homens a evitarem o rastreio, além de a experiência mostrar que os homens procuram ajuda médica mais tarde. É este dado que também leva a que haja situações de risco mais elevado quando se aponta a lente à saúde mental, sendo o suicídio mais prevalente entre homens do que mulheres (a Organização Mundial da Saúde diz que são 12,6 por cada 100 mil homens e 5,4 por cada 100 mil mulheres).

Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Paulo Calisto Fotogaleria Paulo Calisto

É para falar desta realidade que foi criado o Movember, um termo nascido da união de “Mustache” (palavra inglesa para “bigode") e “November” (Novembro), na Austrália em 2003 a partir da ideia de dois amigos, que decidiram usar o bigode como símbolo, e ao qual depressa a Lamborghini Australia se juntou — daí a convencer outros importadores e concessionários da marca foi um saltinho, e Portugal não ficou de fora. Neste último fim-de-semana, foram 92 os que se juntaram ao movimento e mais de 1500 os híper carros que saíram das garagens e se passearam, de bigode em riste, pelas ruas de todo o mundo: de Sydney a Nova Iorque, do Dubai a Paris, de Roma a Lisboa.

Uma forma de “pegar o boi [o símbolo da Lamborghini] pelos cornos”, brinca o actor Ricardo Carriço, que foi convidado para dar a cara pelo movimento ao lado dos superdesportivos e que, conta ao PÚBLICO, não pensou duas vezes: “Primeiro, fiquei curioso. E, depois de saber de que se tratava, enquanto figura pública, acho que é mesmo uma obrigação ajudar a divulgar uma série de situações – seja em questões de saúde pública ou outras – porque ajuda a chegar mais longe.”

O actor, que actualmente está em cena com a comédia satírica Monólogos do Pénis, ao lado de Ricardo Castro, no Casino Estoril, considera que é essencial, também, a mudança de paradigma de deixar de ir ao médico quando nos sentimos mal e passarmos a ir quando estamos bem. “Não é para ir à procura de nenhuma doença, mas para fazer aquele check-up que nos garante estar tudo bem. E quando alguma coisa é diagnosticada, irmos a tempo – porque o drama não é o rastreio, o exame, o ir ao médico; o drama é depois.”

Foto Ricardo Carriço: "O drama não é o rastreio, o exame, o ir ao médico; o drama é depois" Paulo Calisto

Além de abordar questões-chave para a saúde dos homens, o Movember encoraja os homens a levarem uma vida saudável e sobretudo a não se isolarem, falando mais abertamente sobre a sua saúde e os momentos cruciais da sua existência. No entanto, observa Ricardo Carriço, fruto da “educação fechada”, ainda há muitos homens que não falam – e, num período pós-pandemia, é relevante verificar a quantidade de problemas mentais que estão a vir ao de cima –, considerando que talvez ter marcas tão marcadamente masculinas a associarem-se pode ajudar a mudar mentalidades.

Ainda assim, e apesar de a grande maioria dos clientes Lamborghini serem homens (mais de 90%), o director-geral das marcas de luxo da SIVA, empresa importadora em Portugal, ressalva que não se trata de colocar os homens à frente das mulheres, lembrando que a marca tem vindo a desenvolver medidas para implementar a igualdade de género nos seus quadros. No entanto, Licínio Almeida diz considerar o Movember como um passo essencial para se atingir o humanismo, abrindo as portas para que os homens possam perceber que a virilidade não é colocada em causa quando se fala de doenças masculinas, seja o cancro da próstata, dos testículos ou questões relacionadas com a saúde mental. E a Lamborghini, tendo o viril touro como símbolo, pode dar um empurrão nesta mudança de mentalidades ao mesmo tempo que contribui, através de uma plataforma de crowdfunding, para a prevenção e investigação. “É muito importante para a marca associar-se a este tipo de iniciativas”, avalia.

Foto O director-geral das marcas de luxo da SIVA, Licínio Almeida, também adoptou temporariamente o bigode Paulo Calisto

Já Stephan Winkelmann, presidente e CEO da marca italiana que integra o Grupo Volkswagen, declarou, em comunicado, que “através desta parceria, a Lamborghini pretende contribuir activamente para a questão crucial da saúde e apoiar a pesquisa, sensibilizando e consciencializando junto da sua própria comunidade de admiradores e clientes”.

Em 2020, a comunidade Movember defendeu a saúde dos homens em 20 países de todo o mundo e foram angariados quase 90 milhões de euros.