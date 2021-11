Charlene do Mónaco está de volta a casa depois do príncipe Alberto negar problemas no casamento

A princesa passou grande parte do ano na África do Sul, país onde cresceu, e o afastamento foi alvo de rumores de uma separação que o soberano do principado descreveu como infundados.

O Mónaco acolheu com agrado o regresso da princesa Charlene ao principado, esta segunda-feira, depois de ter passado a maior parte do ano na sua terra natal, a África do Sul.

Charlene, que casou com o príncipe Alberto em 2011 e com quem tem dois filhos, os gémeos Jacques, príncipe herdeiro do Mónaco​, e Gabriella​, condessa de Carladès, foi fotografada a passear um cão no principado com a família e a imagem foi partilhada nas redes sociais.

“Um reencontro cheio de alegria e emoção”, lê-se na conta oficial do Palácio do príncipe do Mónaco no Instagram, no qual se descreve que “na segunda-feira, 8 de Novembro, de manhã cedo, o príncipe Alberto II, a princesa Stéphanie, o príncipe Jacques e a princesa Gabriella receberam a princesa Charlene no principado do Mónaco”.

O regresso de Charlene ocorre depois de o príncipe Alberto se ter visto obrigado a pôr um ponto final nos rumores que davam conta que o casamento estaria a passar por uma crise. Tudo por causa do tempo que durou a estada da princesa na África do Sul, onde Charlene, que nasceu em Bulawayo, na Rodésia​, cresceu. “É triste e lamentável”, desabafou o príncipe, numa entrevista à Point de Vue.

Em Setembro, a princesa foi internada num hospital na África do Sul, onde estava desde Maio, para tratamento a uma grave infecção nos ouvidos, nariz e garganta. De acordo com o palácio, terão sido as complicações relacionadas com o bem-estar de Charlene que atrasaram o seu regresso ao principado, já que foi impedida de voar.

No entanto, no fim de Outubro, à revista People, o príncipe Alberto revelou que Charlene estava prestes a regressar: “Ela estará aqui muito antes do Dia Nacional [do Mónaco], a 19 de Novembro”, acrescentando que a mulher estava “muito melhor”.