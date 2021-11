Óbidos: na Vila Natal, a tradição volta a ser o que era

Entre 30 de Novembro e 2 de Janeiro, o espírito natalício torna a assentar no burgo medieval, na forma que lhe conhecemos: com magia e diversão in loco , à mão de semear.

Para muitas famílias, a tradição da época passa por uma visita a Óbidos Vila Natal. O calendário de 2020 trouxe uma vila vestida a rigor mas celebrada à distância, nas redes sociais, de acordo com as regras de segurança ditadas pela pandemia, mas este ano a história é outra. Volta a ser contada nas linhas que lhe conhecemos (ou pelo menos numa versão mais aproximada), ou seja, em formato presencial, para aproveitar a magia ao ar livre, ao vivo e a cores.

Com a Óbidos Criativa, que organiza o evento em parceria com a autarquia, a apontar os votos a um simples Natal normal e feliz – e com saudades de “ouvir os risos das crianças na (nossa) bonita vila histórica” –, a festa espalha-se por todos os cantos e serve vários gostos e idades.

A animação tanto passa pelos espectáculos Magia de Natal de David Martin e Back To The Boots da companhia de marionetas The Fifth Wheel (gratuitos), como por voltinhas na Roda Gigante (2,50€), na Pista de Gelo com 200 metros quadrados (4€ por 15 minutos), no Simulador de Realidade Virtual (3,50€ pela viagem de 5 a 8 minutos), na Rampa de Gelo (grátis), no Carrossel de Cavalinhos (2€) ou no comboio da terra (1,50€ por três voltas ao circuito).

Um presépio em tamanho real, a dar cenário a imagens para mais tarde recordar, e a famosa Casa do Pai Natal são dois dos pontos a brilhar no cartaz, que se completa com trampolins, jogos, pinturas faciais e arborismo (tudo com entrada livre) sem esquecer, claro, os doces, a ginjinha e os animadores de serviço que fazem parte do imaginário natalício e que por ali andam, como gnomos, renas, bonecos de neve ou o Pai Natal.

Ao tradicional conselho para o uso de agasalhos e roupa confortável, a organização acrescenta o pedido de, sempre que possível, se faça a visita “durante a semana, uma vez que aos fins-de-semana o tempo de espera tende a ser maior”.