5G: operadoras dizem que estão prontas a lançar serviços assim que puderem

Maiores velocidades de Internet, comunicações em tempo real, mais equipamentos ligados e mais inovação – são estas algumas das promessas do 5G, mas ainda não é certo quando serão entregues as novas licenças, pois há ainda formalidades em curso – a Anacom tem de publicar o relatório final do leilão de frequências e as empresas terão depois de pagar o espectro adquirido, num total de 566 milhões de euros – até que o processo fique encerrado.