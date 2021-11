Xavi apresentado: “Barcelona não se pode permitir empatar ou perder”

Agora é oficial e já se ouviram as primeiras palavras de Xavi Hernández enquanto treinador do Barcelona. O antigo internacional espanhol sublinhou, durante a cerimónia de apresentação, no relvado de Camp Nou, que o clube “não se pode permitir empatar ou perder”.

Xavi, que assinou contrato até 2024, subiu ao terreno de jogo, acompanhado do presidente do clube, Joan Laporta, e discursou para milhares de adeptos, sentados na bancada central.

“Estou muito entusiasmado, não me quero emocionar, é impressionante esta recepção dos adeptos”, disse o antigo jogador, que cumpriu quase toda a carreira nos “blaugrana”, clube do qual saiu, já aos 35 anos, para o Al Sadd, do Qatar.

Numa conferência em que contou com a presença da família, o antigo internacional, de 41 anos, dirigiu-se aos adeptos também para dizer que a equipa precisa deles: “Especialmente nos maus momentos. Estamos numa situação difícil enquanto clube. Precisamos de vocês mais do que nunca”, referiu.

Xavi foi anunciado como novo treinador na sexta-feira, primeiro pelo clube que treinava, o Al Sadd, e, depois, confirmado, pelo Barcelona, no qual substitui o holandês Ronald Koeman, despedido face aos maus resultados.

O FC Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, é nono classificado na Liga espanhola de futebol, a 11 pontos da líder Real Sociedad, que tem mais um jogo.

Na Champions, a equipa, que perdeu no Estádio da Luz por 3-0, é segunda classificada no grupo E, com seis pontos, atrás do Bayern Munique, já apurado para os oitavos-de-final. “Sei que o clube atravessa um momento difícil, mas sinto que estou preparado”, acrescentou Xavi, sublinhando que a sua chegada ao Barcelona “é um sonho tornado realidade”.

Já antes, o antigo jogador tinha dito, em entrevista à televisão do clube, considerar que é possível conquistar títulos. “Há equipa e há talento, tentarei transmitir a minha experiência aos jogadores para conseguir títulos”, disse Xavi Hernández, reiterando que se sente preparado e que “dará a vida” “para que funcione”.