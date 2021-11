Os factores que influenciam a decisão de um árbitro assistente

As boas decisões de um árbitro assistente estão dependentes de vários factores, dos quais se destacam a colocação e posicionamento, a interpretação do lance e a concentração. Foi provavelmente um destes factores que fez a diferença entre os golos validados no Estádio da Luz pelos assistentes, por 15 e quatro centímetros, e um “enorme” fora-de-jogo que escapou, mas que foi corrigido pelo VAR, por 2,39 metros, em Paços de Ferreira.