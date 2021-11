Trabalhadores da Casa da Música marcam greve para dia 26

Reunidos em plenário na quinta-feira passada, os trabalhadores da Casa da Música filiados no sindicato Cena-STE decidiram avançar para a realização de um dia de greve no próximo dia 26 deste mês, acusando a nova administração de não ter dado resposta a nenhuma das reivindicações que lhe foram apresentadas logo que tomou posse, há pouco mais de quatro meses, e de não ter até ao momento aceitado reunir com a direcção do sindicato.