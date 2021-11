Toubkal estreia The Great Round: “Somos todos parte de um grande ciclo eterno”

Nascido no Porto há 27 anos, Bruno Barreira estreia-se a solo com The Great Round , que é lançado esta segunda-feira. Assina-o como Toubkal, alter-ego que escolheu como forma de homenagear a paz que transmitem as montanhas.

Em Maio passado publicou uma primeira canção e agora surge com um EP, a que deu o nome de The Great Round. Assina-o Toubkal, alter-ego de Bruno Barreira, 27 anos, nascido no Porto no dia 18 de Janeiro de 1994. Para os amantes do montanhismo, o nome Toubkal não precisa de apresentações: fica em Marrocos e é o pico mais alto da Cordilheira do Atlas e do norte da África. Mas para Bruno, que esteve no Toubkal mas não o escalou, é a identidade que escolheu para o seu projecto musical, como explica ao PÚBLICO. “É como se fosse o meu alter-ego, a minha identidade. As pessoas que tocam comigo são importantíssimas, são essenciais, mas formam um conjunto para performance. Toubkal é o projecto, não é o nome de uma banda.”