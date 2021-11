Segunda, na TV: Costa entrevistado, Dexter de volta, Animais na Guerra e séries de Chicago

CINEMA

Embriagado de Amor

Cinemundo, 21h10

Comédia romântica escrita e realizada por Paul Thomas Anderson. Entre o trabalho e as sete irmãs, Barry Egan (Adam Sandler) nunca teve tempo para si próprio ou para se apaixonar. Mas uma chamada para uma linha erótica mete-o em trabalhos e ameaça destruir uma potencial relação com Lena (Emily Watson).

Julieta dos Espíritos

RTP2, 23h40

Fellini filma a esposa, Giulietta Masina, no papel de Giulietta, uma quarentona casada, mulher simples que, por ordens de certos espíritos, decide experimentar mais sexo do que alguma vez imaginara.

A Impossibilidade de Estar Só

TVCine Top, 00h55

Devido a uma imunodeficiência grave, Alice não pode sair de casa. Um dia, conhece na internet um rapaz por quem se apaixona e que a desafia para um encontro na praia de Porto Covo... Realizado por Sérgio Graciano, segundo um um argumento de Joana Andrade, o filme tem Bruna Quintas e Laura Dutra nos papéis principais.

INFORMAÇÃO

A Entrevista a António Costa

RTP1, 21h01

Directo. António Costa dá ao jornalista António José Teixeira a sua primeira entrevista desde o chumbo do Orçamento do Estado, o desmantelar da “geringonça” e o anúncio de eleições antecipadas. As responsabilidades pela crise política, os custos para o país e as indefinições à esquerda e à direita estão entre as questões colocadas ao primeiro-ministro.

SÉRIES

Chicago Med

TVCine Emotion, 22h10

Arranca a sétima temporada da série criada por Dick Wolf e Matt Olmstead em torno do corpo médico do (fictício) Gaffney Chicago Medical Center. As doutoras April Sexton (Yaya DaCosta) e Torrey DeVitto (Natalie Manning) saem de cena e entram dois novos clínicos, interpretados por Kristen Hager e Guy Lockard. Também estão prestes a entrar em novas temporadas duas outras séries do franchise que ficciona casos quotidianos em serviços da cidade americana: amanhã, começa a décima de Chicago Fire; na quarta, a nona de Chicago P.D.

9-1-1

Fox Life, 22h20

Os alarmes voltam a soar, com uma sobrecarga de pedidos de emergência. É o início da quinta temporada (com episódio duplo) da série que segue os dramas de uma equipa que responde diariamente a todo o tipo de chamadas urgentes.

Dexter: New Blood

HBO, streaming

Estreia. Michael C. Hall volta à pele do serial killer Dexter Morgan. Reencontramo-lo a viver numa pequena cidade, sob uma identidade falsa, passada uma década sobre os acontecimentos que marcaram o final da série original. Os dez episódios são emitidos a ritmo semanal.

DOCUMENTÁRIOS

Darwin em Times Square - A Ciência da Evolução Urbana

RTP2, 20h35

Estreia. O que podemos aprender com a capacidade de reacção e adaptação da natureza à invasão humana? É a esta questão que o documentário de Michaela Kirst e Martin Gronemeyer procura responder, com base em novas pesquisas que “desvendam o segredo da evolução urbana e mostram como plantas e animais se adaptam de uma maneira muito mais rápida do que se acreditava ser possível” e, segundo a sinopse, até permitem ver “as previsões de Darwin sobre a origem das espécies manifestarem-se quase em tempo real”.

Foto Darwin em Times Square - A Ciência da Evolução Urbana

Billie

TVCine Edition, 22h

Nos anos 1970, a jornalista Linda Lipnack Kuehl gravou mais de 200 horas de entrevistas com músicos, amigos, familiares e amantes de Billie Holiday (1915-1959), lenda do jazz e uma das vozes mais amadas do século XX. Esse material tinha como objectivo uma biografia que Linda nunca chegaria a completar. O realizador James Erskine misturou essas entrevistas com imagens de arquivo, dando origem a este documentário revelador de uma nova dimensão da mulher e da artista.

Animais na Guerra

História, 22h15

Estreia. Golfinhos, focas, cães, pombos, camelos... Ao longo da história, foram vários os exércitos que recrutaram as qualidades únicas destes e de outros animais para os seus campos e planos de batalha. Milhares chegaram mesmo a ser condecorados. O papel que desempenharam é aqui analisado, a partir de arquivos inéditos.