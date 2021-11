Segunda edição do Festival Regards Croisés leva dança contemporânea e workshops a Gaia

A segunda edição portuguesa do festival transfronteiriço Regards Croisés regressa esta sexta-feira a Vila Nova de Gaia, e promete quatro espectáculos de dança contemporânea, dois ensaios abertos e três workshops até domingo, dia 14.

Em entrevista telefónica à Lusa, Joana Castro, directora artística da Kale Companhia de dança, estrutura organizadora do Regards Croisés Portugal, destacou o espectáculo vinte e um, uma criação da Kale Companhia de Dança em formato triplo e que celebra a partilha da visão coreográfica de André Mesquita (Portugal), Hélder Seabra (Portugal) e Christine Hassid (França).

“Destaco em primeiro lugar o [espectáculo] da Kale Companhia de dança porque inclui em si a vertente transfronteiriça do festival [Portugal, Espanha, França]. Tem bailarinos portugueses e coreografias de André Mesquita, Hélder Seabra e Christine Hassid. Estas três peças já foram dançadas na casa mãe do festival, que é em Biarritz”, disse Joana Castro.

O segundo destaque elencado pela organizadora do evento é o espectáculo Au delà, vu d'ici, da companhia francesa La Cavale, que explora a relação estreita entre o corpo, o som, o indivíduo e o colectivo, colocando em cena Julie Coutand (conceito e interpretação) e Thomas Sillard (criador sonoro).

“São duas propostas muito diferentes dentro da linguagem da dança contemporânea”, resume Joana Castro.

Na abertura oficial, dia 12, no Armazém22, a Kale Companhia de Dança propõe, além de Au delà, vu d'ici, o espectáculo Eldfell, da companhia francesa KOPFKINO, inspirado numa viagem do autor e bailarino Benjamin Coyle ao vulcão homónimo da ilha islandesa Vestmannaeyjar.

Um dia depois, a Companhia do País Basco Amaia Elizarán apresenta a peça MAR, com Amaia Elizaran, Leire Otamendi, Xabier Zeberio na interpretação e Xabier Zeberio em nyckelharpa/violino.

O Armazém22 e o Auditório Municipal de Gaia serão os espaços de acolhimento dos espectáculos e workshops do festival, bem como dos momentos de ensaio aberto e discussão entre artistas e o público.

Regards Croisés Portugal é um projecto de cooperação coreográfica para a difusão da dança contemporânea e a promoção de encontros entre o público, os artistas e as estruturas educativas, segundo a prática de três criadores oriundos de realidades geográficas distintas (Portugal, Espanha, França) com diferentes visões artísticas e culturais.