Novo álbum e Coliseu dos Recreios para Dino d’ Santiago

Chama-se Badiu e é o título do novo álbum de Dino d’ Santiago, que ficará disponível a 26 de Novembro, numa edição da Sony Music. Segundo o próprio, são canções “inspiradas na jornada do povo Badiu do interior da ilha de Santiago até às metrópoles da América e Europa”, incluindo a sua “Quarteira umbilical.”

Como já acontecia nos seus anteriores trabalhos, Dino d’ Santiago volta a cantar as histórias de Cabo Verde e da sua vasta diáspora, desta feita concentrando-se na Assomada, no interior de Santiago, a ilha daquele arquipélago que “recebeu o maior número de pessoas escravizadas trazidas dos territórios onde se situam hoje o Senegal e a Gâmbia”. O lugar onde a população negra, aproveitando o caos provocado por ataques piratas à cidade de Ribeira Grande (actual Cidade Velha), fugia do cativeiro para as montanhas do interior.

A estes grupos de escravizados foragidos chamava-se Badius (vadios), um termo historicamente depreciativo, mas que foi sendo reapropriado e promovido a símbolo de resistência. Musicalmente, no novo álbum, do qual agora também se conhece a capa, os diálogos com o mundo da electrónica, da cultura afro-portuguesa e do hip-hop continuam a servir de mote na construção sonora. Do novo disco já é conhecido o single Lokura, que contou com a produção de Branko, na companhia de quem Dino d'Santiago actuou, este fim-de-semana, na sala Earth Hackney de Londres.

Entretanto, esta segunda-feira ficou a saber-se também que actuará, a 2 de Abril de 2022, na sala emblemática do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.