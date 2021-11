Os autores de Dexter querem compensar os fãs com a nova série Dexter: New Blood

Depois de um dos piores finais de séries de sempre em 2013, a produção regressa com mais dez episódios. O reboot estreia-se esta segunda-feira na HBO Portugal e parte de uma das suas melhores temporadas, a quarta, para recuperar o tempo perdido.

No Verão de 2006, nos bastidores de um evento da Associação de Críticos de Televisão, os responsáveis pelo canal Showtime estavam visivelmente ansiosos. O elenco e os produtores de uma violenta nova série chamada Dexter, protagonizada por Michael C. Hall, no papel de um serial killer vingativo, estavam prestes a subir ao palco. Os chefes da Showtime não faziam ideia de qual seria a reacção da imprensa.