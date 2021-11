“O bairro ir abaixo foi como um familiar que morreu”. Histórias da “chaga gigantesca” que o PER abriu

No sítio onde antes havia uma capela há entulho, postes de electricidade tombados e algum lixo. Dona Rosa ainda vende peixe, tem uma banca que não foi abaixo como o resto do Bairro de Santa Filomena, na Amadora. “O que mantém aqui a vida são as senhoras do peixe”, comenta Willa (Elisabete) Mascarenhas, 37 anos, enquanto sobe a ladeira deste terreno no centro da Amadora, onde cresceu e viveu.