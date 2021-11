Ritmo de vacinação da dose de reforço contra a covid-19 está a correr como previsto, diz DGS

A directora-geral da Saúde adiantou que já foram vacinadas perto de 40% das 900 mil pessoas com mais de 65 anos que tomaram a segunda dose anti-covid há pelo menos 180 dias.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse este domingo que o ritmo de vacinação da terceira dose contra a covid-19 está a acompanhar as previsões da Direcção-Geral de Saúde (DGS).

Em entrevista à SIC, Graça Freitas refutou as críticas feitas pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que considera que a saída de cena do vice-almirante Gouveia e Melo deixou a liderança do processo de vacinação “órfã”.

O bastonário disse que se nota a ausência do vice-almirante Gouveia e Melo, considerando que está “a ter impacto”. “E pode ter um impacto muito grande numa altura em que os serviços de urgência começam a ter uma grande pressão”, referiu Miguel Guimarães em declarações à estação de televisão.

Desde o início da administração da terceira dose, que será administrada aos maiores de 65 anos, 14% da população deste grupo etário já recebeu a dose de reforço – até este domingo, foram 344 mil pessoas de um universo de 2,3 milhões.

Porém, Graça Freitas recorda quem nem todas as pessoas deste grupo são elegíveis para a dose de reforço, por enquanto: é necessário esperar 180 dias desde a administração da segunda toma da vacina. Como resultado disso, apenas 900 mil das 2,3 milhões de pessoas podem ser vacinadas uma terceira vez contra a covid-19.

"Dessas, já foram vacinadas 344 mil, o que dá 40% [38%]”, esclarece a directora-geral da Saúde, observando que “é pouco”, mas apesar de tudo “normal” por se tratar da fatia da população a que é mais difícil chegar: “Têm mais de 80 anos, e é por isso que a partir de agora temos de ter uma intervenção personalizada em relação a estas pessoas”.

Sobre atrasos na vacinação contra a gripe sazonal, uma preocupação também enumerada por Miguel Guimarães, Graça Freitas explica que estes não se devem à possibilidade da toma simultânea dos medicamentos da gripe e da covid-19.

“Não é por ser administrada em conjunto. É porque, em Outubro e por uma questão de capacidade de nos entregarem vacinas, não tivemos número suficiente para vacinar em massa. Por isso, escolhemos, no SNS, vacinar os mais vulneráveis: 80 ou mais anos de idade, todas as pessoas em lares e estruturas semelhantes”, explicou.

Neste momento, têm sido vacinadas com as duas doses 25 mil pessoas por dia, com Graça Freitas a afirmar que há capacidade para aumentar. Até porque o país já não tem problema de escassez de vacinas da gripe. “O SNS administrou até agora 540 mil doses da vacina contra a gripe, mas tem capacidade – e isso é que é preciso dizer-se – para, neste tempo em que já há vacinas, intensificar o ritmo”, sublinhou.

Graça Freitas esclareceu também que quem estiver elegível para tomar a vacina da gripe, mas não puder ainda tomar a dose de reforço, pode tomar a da gripe antes da anti-covid, não sendo necessário esperar para poder fazer a toma conjunta.

A meta definida de ter todos os maiores de 65 vacinados até 19 de Fevereiro diz respeito à vacinação contra gripe e não à dose de reforço da covid-19, até porque nessa data “apenas 1,5 milhões dos 2,3 milhões de pessoas que têm mais de 65 anos estarão elegíveis [para a covid-19]”. “Vamos ter de continuar a vacinar em Janeiro, Fevereiro, etc.:para a covid-19, tem de haver critérios [mais de 180 dias desde a segunda toma]; para a gripe, é só ter a idade. Uma vacina não empata a outra”, disse.

O PÚBLICO tentou contactar a DGS para saber qual o prazo previsto para ter todo o grupo etário mais avançado com a dose de reforço tomada, mas não obteve resposta até ao momento.