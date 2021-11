Polícia Judiciária investiga morte de homem e filho menor em Grândola

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um homem e do seu filho menor, na zona de Grândola. A criança tinha sido dada como desaparecida pela mãe, há cerca de uma semana, e as autoridades suspeitam tratar-se de um caso de rapto parental. Os dois cadáveres foram encontrados com “indícios de crime”, segundo fonte policial.

A vítima de idade adulta é um homem, de cerca de 40 anos, de nacionalidade alemã, que vivia no Alentejo. O seu filho teria cerca de dois anos, segundo fonte da PJ contactada pelo PÚBLICO.

Há uma semana, a criança “teria ido passar o fim-de-semana com o pai”, como é habitual, avança também fonte policial. Quando a mãe a foi buscar, ao final do dia de domingo, já não a encontrou. O filho foi então dado como desaparecido. A mulher também não é portuguesa. Trata-se de uma cidadã inglesa, que vive igualmente na região de Grândola.

A PJ está a tratar o caso como um rapto parental. As vítimas foram encontradas com “indícios de crime”. Os seus corpos foram encontrados, ao final da manhã deste domingo, por caçadores, na serra de Grândola, numa zona remota.

Os agentes da Judiciária foram chamados no local, onde estiveram durante quase todo o dia em investigação. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal foi chamado para transportar os dois cadáveres às 16h22.