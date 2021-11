Duas privadas na corrida aos cursos de Medicina. Ensino público marca passo

Há mais duas universidades privadas a querer ter um curso de Medicina, depois de a Universidade Católica ter começado a formar médicos este ano. A Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (​CESPU) e a Universidade Fernando Pessoa, ambas no Grande Porto, submeteram os seus pedidos de autorização no mês passado. São as únicas propostas recebidas este ano pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Nenhuma universidade pública apresentou uma candidatura, ainda que o ministro Manuel Heitor tenha afirmado que esperava ter três novas escolas médicas em 2023.