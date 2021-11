“Bazuca” faz aumentar pedidos de novos cursos superior

Agência de Acreditação recebeu 283 propostas para criar formações no ensino superior, mais 20% do que no ano anterior. Universidades respondem a estimulo de 252 milhões do PRR.

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) recebeu 283 propostas de novos ciclos de estudo, que têm a intenção de receber alunos pela primeira vez no ano lectivo 2022/23. A maioria destes são mestrados, mas há também um aumento no número de licenciaturas. O período de candidaturas terminou no mês passado e o organismo regulador do sector tem até Março para tomar uma decisão.