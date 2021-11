O “mito Estónia” está vivo na cena política mas não se recomenda

Em Portugal, só uma vez um governo minoritário caiu no Parlamento e depois conseguiu, nas eleições antecipadas que se seguiram, uma maioria absoluta. Foi no século passado, entre Abril e Julho de 1987, mas é extraordinário como esse caso singular marca a política nacional até aos dias de hoje, ao ponto de vermos António Costa, depois de seis anos de Governo, a pedir uma “maioria reforçada”, alguns socialistas convencidos da possibilidade de repetição do fenómeno e o Bloco de Esquerda e o PCP a temerem – e a agitarem por razões estratégicas – o fantasma.